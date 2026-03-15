長傘用カバーって、よくあるプラスチック製のものだと少々重くてかさばるのが気になっていました。もっと使いやすいものはないかとダイソーを見ていたら、今までで一番好みといえる商品と出会えました！軽くてコンパクトに折りたためるので、持ち運びやすいのが特徴。シンプルでお手入れしやすく、扱いやすいのも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：傘カバー（ブラック）価格：￥110（税込）サイズ（約）：W10cm×