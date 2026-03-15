レンブラントホテル海老名は、「桜フェア」を4月中旬まで開催している。お花見コースは、菜の花、筍、山菜など春素材を用いた前菜や、旬を迎えた鰆の野蒜焼き、豆乳餡の豚角煮、浅利茶漬けなどを並べた和食コース。料金は3月が5,500円、4月が5,600円。桜鯛の釜飯御膳は、鯛の骨からとった出汁と鰹出汁を使って席で炊き上げる釜飯、旬のお造り二種盛、蟹茶碗蒸し、海老と季節野菜の天婦羅などを提供する。料金は3月が3,630円、4月が