海自と海保が「有事」を想定した机上訓練を実施防衛省は2026年3月11日、東京都市ヶ谷にある防衛省庁舎において、海上保安庁との連携強化を図るための共同机上訓練を実施したと発表しました。 【これが“命守るマーク”！】巡視船に掲げられた特殊標章を写真で（画像）日本に対して外国の軍隊が攻めてきた場合、これを「武力攻撃事態」といいますが、この際には当然、自衛隊が日本を防衛するために敵と戦うことになります。しか