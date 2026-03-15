ベスト8で力尽きた韓国代表主将のイ・ジョンフ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表は現地時間3月13日、ドミニカ共和国と対戦し、0-10の7回コールド負けを喫した。戦前から圧倒的な戦力差を指摘されていたが、下馬評を覆せなかった。【動画】素晴らしいスポーツマンシップ！悔しい敗戦後も礼を示した韓国ナインの姿韓国メディア『STAR NEWS』は今大会の主将を務めたイ・ジョンフの談話を紹介。