ミスマガジン2022で「ミスヤングマガジン」に選ばれたグラビアアイドルで、タレントの麻倉瑞季（23）が14日、インスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。麻倉は「この衣装お気に入りです」とつづり、トップスをめくり上げ、ハイレグのボディスーツ姿があらわとなった姿を公開した。この投稿に「俺も好き」「度肝を抜かれる衣装」「かわいい」などのコメントが寄せられている。