グラビアアイドルでプロ雀士の篠原冴美（33）が14日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。篠原は「たまには全身写真はどうかなぁ？」とつづり、マイクロひもビキニ姿を披露した。そして「いよいよ明後日デジタル写真集が発売されます！この水着の別カットもたくさんあるよ」と伝えた。この投稿に「超最高」「かわいい」「たまりませんねっ」「スタイルパーフェクト」「可愛くてナイスバディ」などのコメントが寄せられて