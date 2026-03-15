◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節神戸61―10相模原（2026年3月14日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）神戸が61―10で相模原に大勝し、チーム記録を更新する10連勝を飾った。東京ベイが埼玉に逆転負けを喫したこともあり、今季初めて首位に立った。前半3分にニュージーランド代表CTBアントン・レイナートブラウンが先制トライを奪うと、以降も自在のアタックを展開して相模原を圧倒。前半を47―0で折り