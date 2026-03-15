ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が14日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。「透明感あるかな？」とつづり、ヒモビキニショットを公開した。この投稿に「くびれが綺麗すぎる」「見えそうで見えない、絶妙です」「理想的な透明感」「目のやり場に困る」などのコメントが寄せられている。音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中