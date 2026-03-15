１３日午後１０時２５分頃、佐賀県神埼市の民家から、オオカミと犬の交雑種「オオカミ犬」１頭が逃げ、飼い主の女性が１１０番した。神埼署や佐賀南署の署員らが出動し、約１８時間後の１４日午後４時５０分頃、同町内で捕獲された。けが人はいなかった。神埼署などによると、オオカミ犬は体長約６０センチ、体重約２５キロの白色の雌。署員らが警戒する中、クリークを泳ぐなどしながら逃げ、おとなしくなったところを県の保健