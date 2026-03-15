昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。バンテリンドームに新設されたホームランウイングについて“本音”を漏らした。ホームランウイングは、これまでの外野フェンス（高さ4・8メートル）の手前に新しいフェンス（同3・6メートル）を立て、その間に座席を新設。三日月状に設置され、左中間と右中間の最深部から本塁まで116メートルあった距離は6メートル縮まる。