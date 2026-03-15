俳優の中尾明慶（37）が14日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、家のルールを明かした。中尾は「レゴ（R）ボタニカルブルームギャラリーに行ってきました」と書き出し、「レゴ（R）ブロックで作られたお花が会場にたくさん飾られていて、どれも個性があって見ているだけで幸せでした」と明かし、レゴブロックで作られた花との笑顔ショットを公開した。そして「今回、僕もブーケをプロデュースさせてもらっていて