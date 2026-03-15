ドラマ「VIVANT」ワニズ外務大臣や、映画「8番出口」“歩く男”で知られる俳優の河内大和（47）が14日までにインスタグラムを更新。日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開した。河内は「第49回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞いたしました」と報告、「こんな日が来るなんて夢にも思っていませんでした」と打ち明け、13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた「第49回日本アカデミー賞授賞式」のオフショット