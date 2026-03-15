落とした財布が手元に戻るのは幸運なことです。一方で、拾ってくれた人から謝礼の金額を具体的に言われると、感謝を示したい気持ちと戸惑いが同時に生まれるでしょう。 謝礼は相手が自由に決められるのか、こちらが金額を調整すると失礼に当たるのか、あるいは別の問題に発展しないか。落とし物は善意だけでなく制度とも関わるため、感覚だけで判断すると行き違いが起きやすくなります。 そこで本記事では、謝礼を指定さ