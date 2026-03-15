祖父母の家の整理で、古い記念硬貨が見つかることは珍しくありません。特に昭和39年の東京オリンピック100円銀貨は知名度が高く、「高く売れるのでは」と考える人も多い硬貨です。 この硬貨は完全に珍品というわけではありませんが、額面の100円より高く売れる可能性があります。ただし、高額なプレミアがつくとはかぎらず、売り方によって手取りや手間が大きく変わります。そこで本記事では、価値の考え方と、古銭店とフリマ