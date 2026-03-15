離婚後もセレブな暮らしで話題の女優キ・ウンセが、ソウル有数の高級住宅街・平倉洞への引っ越し計画を明かした。YouTubeで新居を公開し、一戸建てを大規模リフォームして移り住む予定だという。【写真】キ・ウンセ、“無防備”すぎる胸元キ・ウンセは最近、自身のYouTubeチャンネルを通じて「平倉洞（ピョンチャンドン）の家ネタバレ、私、引っ越せますよね？」というタイトルの動画を公開した。動画の中で彼女は、ソウル鍾路区・