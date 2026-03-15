真庭警察署 14日午後11時25分ごろ真庭市久世の国道で歩行者の男性が70歳代の女性が運転するタクシーにはねられました。 この事故で男性は病院へ搬送されましたが意識不明の重体です。タクシーは客を迎えに行く途中で運転していた女性にけがはありませんでした。 現場は照明がある片側一車線の国道で、警察で男性の身元と事故の原因を調べています。