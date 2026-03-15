「嵐」の二宮和也（42）が14日、自身のXを更新。13日からスタートした「嵐」のラストツアーで、メンバーのほほ笑ましいエピソードを明かし、反響を呼んでいる。嵐のラストツアー、札幌公演の2日目となる14日、公演終了後になる午後9時半前。「【速報】最後の挨拶で相葉さんが5/1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転（本人は5/31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい）」とさっそく飛び出した相葉雅紀のライブ