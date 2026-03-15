歌手の西野カナ（36）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしのアイテムを公開した。「@niziu_info_official のみなさんがカバーしてくれた『Dear…』歌声に癒されながら、なんかいろいろ思い出しちゃった」と「NiziU」がカバーした自身の楽曲について書き出した西野。「この曲がリリースされた2009年当時の可愛い思い出たちが蘇ってきて、すごく温かいキモチになりました」とつづった。「ちなみに、1枚目の写真