物語を支える重要な役どころとして欠かせない助演俳優。最優秀助演男優賞に輝いた俳優たちの説得力のある演技が、作品に厚みを持たせています。All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀助演男優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：鈴