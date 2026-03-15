MAXのREINAさんがトヨタ車を納車。白黒ツートンの愛車を公開ダンスボーカルグループ「MAX」のREINAさんが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車となるトヨタ車を受け取る様子を報告しました。納車を心待ちにしていたREINAさんですが、家族には内緒で手続きを進めており、サプライズで驚かせる計画だと明かしています。【画像】超カッコイイ！ これが「凄いルーミー」です！ （30枚以上）動画では、初対面の様子から、選択