フリー打撃を終えた大谷が見せた“さりげない行動”■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が14日（日本時間15日）、WBC準々決勝・ベネズエラ戦前に見せた行動に、中南米の記者が感銘を受けている。大谷は試合前にフリー打撃を披露。33スイングで13本の柵越えを放った。フリー打撃を終えるとスタッフを気遣う仕草を見せ、その姿が脚光を浴びている。大谷はこの試合「1番・指