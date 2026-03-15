14日午前、江田島市江田島町で市道の地下約3メートルに埋め込まれた水道管から水が漏れ出し、道路が陥没する事故がありました。管理する広島県水道広域連合企業団によると、水が漏れ出した水道管は隣の呉市に水を送る送水管で、管の底に約2メートルの亀裂を確認したということです。呉市は配水用の貯水池に貯めた水を使って対応していましたが池の水が足りなくなったため、15日午前から音戸地区と倉橋地区の一部で断水