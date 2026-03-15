巨人の平山功太外野手が１５日、１軍に合流した。この日、東京ドームで行われる日本ハム戦の試合前練習から姿を見せた。平山は千葉スカイセイラーズから２０２３年育成ドラフト７位で巨人に入団。俊足、強肩、パンチ力のある打撃を兼ね備える育成３年目の外野手で、春季キャンプは初めて２軍スタート。７日に行われたオイシックスとの春季教育リーグでは、先頭弾から２打席連発に右翼フェンス直撃の三塁打を放ち３打数３安打３