◆ＷＢＣ準々決勝イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）イタリアが歴史的勝利でマイアミ行きの切符を手にした。０―１で迎えた初回に怒涛の３連打と犠飛で４点を挙げて逆転。２０２４年サイ・ヤング賞投票２位のＳ・ルーゴ（ロイヤルズ）を１／３回でＫＯした。４回は四球から糸口をみつけ、２本の適時二塁打などで更に４点を追加。小刻みな継投で８回の猛反撃を食い止め、８―６