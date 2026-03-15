先に頭の中で願いを叶えた自分を体験！幸せな感情を潜在意識へ届け、現実化していく妄想のコツ 「願いを叶えた自分」を先に体験する 妄想には「その状態になる」効果があります。 願いが叶った自分を妄想することで、頭の中でもうすでに「願いを叶えた自分」を体験しているということですね。嬉しい、楽しい、幸せな自分を先に体験する。これが「感情の先取り」です。 潜在意識は妄想も現実も区別がつかず、「自分がなっている