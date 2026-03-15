リバウンドの大きな原因になりうる？炭水化物抜きダイエットがダメな理由 炭水化物抜きダイエットは続かない！ 一時期「炭水化物抜きダイエット」が注目されたことがありました。しかし、炭水化物を抜けば糖質は制限できますが、同時に炭水化物の中に含まれる食物繊維まで抜くことになってしまいます。三大栄養素といわれる脂質やタンパク質は血糖値の上昇をなだらかにしてくれますが、食物繊維もその働きをもっています。血糖値