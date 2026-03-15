北朝鮮は金正恩総書記立ち会いのもと、超大型ロケット砲の試験発射を14日に行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアによりますと、金正恩総書記とジュエ氏とみられる娘が視察する中、12門の多連装ロケット砲の試射を行ったということです。北朝鮮が14日、日本海に向けて発射した弾道ミサイルを指すとみられ、およそ360キロ離れた日本海の島に命中したとしています。金総書記はこれらの兵器について「あくまで防衛のためだ」と主