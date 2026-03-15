タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりの夫婦でのお出かけを報告した。「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！高輪ゲートウェイにあるJWマリオットホテルのSEFINOにてミシュランの限定地中海料理ディナーなんと富士山が見える夕暮れの景色を見ながらお食事！」とつづった。「ミシュランシェフ二人が協力して作る特別コース！それはもう、、めちゃくちゃ美味しく素晴らしいお料理たちでした！！色