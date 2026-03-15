吉本新喜劇の湯澤花梨（27）が15日までに自身のインスタグラムを更新。第1子の出産を発表した。昨年6月に一般男性と結婚。同12月に妊娠を発表していた湯澤は「ご報告です！」と切り出し、「先日、元気な赤ちゃんを出産しました！毎日少しずつ成長していく姿を見て、この上ない幸せを感じております」と報告。「この日に至るまで、支えてくださった方々、応援してくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうご