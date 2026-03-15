YUTAの『PLAY BACK』が流れる新OP映像が話題となっている『仮面ライダーゼッツ』。3月15日（日）放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちにすべてを打ち明け、ともに行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきたのだ。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信