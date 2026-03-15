BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月5日～2026年3月16日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[カルロス アルカラス] 0 - 2 [ダニル メドベージェフ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第11日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子シングルス準決勝で、第1シードのカルロス アルカラスと第11シードのダニル