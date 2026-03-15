ボストン・セルティックス vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月15日（日）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 111 - 100 ワシントン・ウィザーズ NBAのボストン・セルティックス対ワシントン・ウィザーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし29-27で終了する。第2クォータ