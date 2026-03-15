卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は14日、男子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）は同1位の王楚欽（中国）と対戦。ゲームカウント4－2で勝利し、準決勝進出を決めた。前回対戦で悔しい逆転負けを喫していた松島。世界王者からの会心の勝利に、試合後は喜びを語った。 ■準決勝ではF・ルブランと対峙へ 松島は昨年の「WTTファイナルズ香港」で王楚欽と対戦し、3&#