野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで日本代表とベネズエラ代表が準々決勝を行う。負ければ終わりの一発勝負、大谷翔平投手が「1番DH」でラインナップに名を連ねた。相手先発は“技巧派左腕”のレンジャー・スアレス投手だが、侍打線は「2番右翼」で佐藤輝明外野手を起用。左打者を並べた打線