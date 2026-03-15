野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表との準々決勝に臨む。運命の一戦を前に、スタジアムのグラウンドで日本のファンが待ち望んだ「最高の再会」が実現した。 ■「一瞬で2023年に戻った」 試合前の練習中、2023年の前回大会で世界一の原動力となった二人が、