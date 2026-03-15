2026年3月14日午後7時ごろ、共和町幌似で、走行中の普通貨物自動車の左前輪が外れる脱落事故がありました。運転手から「タイヤが外れて事故をおこした」と警察に通報がありました。外れたタイヤは、40メートルほど転がったということです。この事故によるけが人はいません。警察によりますと、この車は、1か月ほどまえに整備工場で車検をしていたということです。警察は、定期的にナットの締め付け状態などを確認することや