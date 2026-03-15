北海道・室蘭警察署は、2026年3月14日、登別市新生町2丁目に住むパート従業員の女（66）を暴行の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。警察によりますと、女は、自宅で、同居する娘（43）の顔面を素手で2回殴った疑いがもたれています。娘にけがはありません。女が「娘を殴った」と警察に自ら通報しました。警察の調べに対し女は「娘の頬を2回殴った」と容疑を認めています。警察は、親子の間に何らかのトラブルがあったとみ