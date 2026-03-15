北海道・中央警察署は、2026年3月15日、札幌市中央区南13条西20丁目に住む建設業の男（44）を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕したと発表しました。警察によりますと、男は、午前2時15分ごろ、札幌市中央区南7条西6丁目の歩道で下半身を露出した疑いがもたれています。目撃者から「陰部を露出している男がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、警察官が到着した際に男は陰部をしまっていましたが、ズボンのチャックが