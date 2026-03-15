ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手（37）が14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表のロースターから正式に外れた。同日、米国代表の公式X（旧ツイッター）で発表された。代わってブルージェイズのジェフ・ホフマン投手（33）がロースター入りした。米国代表の公式Xは「WBCの代表メンバーはクレイトン・カーショーに代わっ