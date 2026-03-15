◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク） ２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）が侍ジャパンの激励に訪れた。試合前にはＮｅｔｆｌｉｘの中継前番組に生出演。今大会への出場はならず、司会の俳優・渡辺謙に「最高の経験だったのでそれを経験したかった」と本音を漏らす場面も。今大会の侍ジャパンに関しては「前回も