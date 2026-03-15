◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）準々決勝で侍ジャパンとの戦いに臨むベネズエラ代表のオマー・ロペス監督が試合前に記者会見に臨み、侍新打線について口にした。これまでの試合をチェックしてきた指揮官は「近藤（健介＝ソフトバンク）が２番打者になるだろうと考えていた」としたが、実際は２番に佐藤輝明（阪神）が入った。これに対して、「非常に危険で力強い打者