【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】【もっと読む】2世力士・藤ノ川成剛が受け継ぐ伝統とDNA…大学のスカウトを蹴った裏に父の助言藤青雲龍輝（28歳・藤島部屋・前頭13枚目）◇◇◇一念発起で飛び込んだプロの世界。会社を辞める価値はあったか。地元・熊本県の相撲道場で幼少期から相撲を習い、将来の夢は大相撲の力士。しかし、進学した明大では国体の個人ベスト32が最高成績と実績に乏しかった。本人もプロでや