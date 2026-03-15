【スポーツ時々放談】【時々放談】箱根駅伝は世界と無縁で半端な距離の真剣勝負 いまや国内頂点と世界挑戦の両立は難しい株をやる友人に極意を尋ねたことがある。「底値で買って高値で売る」……当たり前じゃないかと鼻白んで株はやめたが、後で「なるほど」と思った。この当たり前が難しい──いまが底値のテニスの話をしよう。モニカ・セレシュを覚えているだろうか。無敵だったシュテフィ・グラフを追い詰めたスーパース