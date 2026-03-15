菊池柚花（「ワースポ×MLB」キャスター/26歳）野球好きなら知らない人はいない人気キャスターだ。NHKBSで「ワースポ×MLB」キャスターを務め、元日本人メジャーリーガーたちと軽快なトークを展開。YouTubeではプロ野球OBたちと野球談議に花を咲かせる。前回のWBCは父親と中国戦を観戦。大谷翔平の二刀流試合という“当たりクジ”を満喫した。野球のプロたちに囲まれ、日々研鑽を続ける彼女が感じるWBCの魅力とは。【もっと読