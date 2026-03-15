ドジャースをワールドシリーズ優勝に導き、WBC日本代表としてチームを率いる--現在、大谷翔平（31）を「世界一の野球選手」と表現して否定する人はいないだろう。【写真を見る】日本ハム入団直後、まだ細かった大谷翔平。車のメーカーで働く田中豊樹さんの現在侍ジャパンでも多くの日本人選手が大谷の姿を目に焼き付け、その姿勢や技術を吸収しようとしている。田中豊樹さん（32）が日本文理大学からドラフト5位で日本ハムに