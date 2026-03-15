【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】「エプスタイン文書」が高市政権に飛び火 日本政府肝いりPTの重要人物にスポットライトで政策に暗雲米大統領がホワイトハウスを見学に来た少女を別室に連れ込んで犯してしまう。ワシントン・ポストがその事実を掴み、翌朝報じるという。大統領選まであとわずか11日。頭を抱える側近たちの前に、“ホワイトハウスの揉み消し屋”コンラッドが呼ばれた。彼は、記者や国民の関心をそらせ