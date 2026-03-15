フジテレビ系の番組が今月末から次々と変わる。「こんなドラマをあの女優で作ってみたい」という制作陣の思いが今のフジにはないように見えるまず、日曜朝の「ボクらの時代」「日曜報道THE PRIME」が終了して、情報ワイド「SUNDAYブレイク.」が始まる。平日の朝ワイド「サン！シャイン」は1年で消え、前後の番組「めざましテレビ」と「ノンストップ！」を拡大して埋めるという。「ブレイク.」のキャスターは、「サン！シャイン