この記事のポイント2026年3月11日で東日本大震災から15年。3.11メモリアルネットワーク公式サイトを全面刷新語り部活動、展示・学習、記録アーカイブを初訪問でも追いやすい形に再整理寄付は単発で受け付け。決済方法はクレジットカードと銀行振込の2種類です継続寄付は準備中。整い次第、サイト上で案内予定です公益社団法人3.11メモリアルネットワークが2026年3月11日を前に、公式サイト「311mn.org」を全面刷新しました。東日本