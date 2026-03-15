この記事のポイント健康経営優良法人2026「ブライト500」に6年連続で認定されました2025年度調査で仕事の活力スコアが2.56から3.57へ改善しました女性の健康知識スコアは62.5％から78.6％へ上昇しました商店街連携の朝食強化月間では対象店舗利用に半額キャッシュバックを実施しましたアローが2026年、健康経営優良法人2026「ブライト500」に6年連続で認定されました。制度開始の2021年から続く選出です。社内制度の見直しと商店街