この記事のポイント日能研関西が小学生向け新規事業を強化し、春休みから4月に体験授業会を実施します1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」は西宮北口・岡本の2校舎で開講中です3月19日・4月4日に「ことばの学校」の開講記念オンラインセミナーを開催します英会話は4月7日・11日、英検対策は4月11日に西宮北口で体験授業会を行います日能研関西が春休みから4月にかけて、小学生向け新学習プログラムの体験授業会を順次開催しま